Gemeinderat in Grefrath Leader-Projekt wird im Oedter Rathaus vorgestellt

Die ländliche Region stärken, die eigenständige und nachhaltige Regionalentwicklung fördern – das sind zentrale Ziele des Leader-Projekts der Europäischen Union. Dabei liegt die Betonung auch auf dem Begriff der Eigenständigkeit. Denn die Menschen, die hier im ländlichen Raum leben und ihn auch lieben, sollen ihre Ideen einbringen und entwickeln, Eigeninitiave zeigen, möglicherweise auch eigene Kräfte einbringen. Das so genannte Regionalmanagement hilft, die Ideen in eine förderwürdige Form und so zum Erfolg zu bringen. Kommt es zur Bewilligung, dann werden diese Einzelprojekte zu 70 Prozent von der EU gefördert. Der Fördersumme für ein Projekt muss mindestens 1600 Euro betragen, die Höchstgrenze liegt bei 250.000 Euro.