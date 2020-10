Drachen basteln im Freilichtmuseum in Grefath : Kinder basteln Windvögel zum Drachensteigen

Grefrath Im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath fertigten kleine Bastler zusammen mit ihren großen Begleitern Drachen. Alle erwarten den ersten Testflug der bunten Windvögel mit Hochspannung.

„Wir haben schon zweimal Drachen steigen lassen“, sagt Martina Theelen. Allerdings hatten sie und ihre Enkel bislang kein eigenes Exemplar. Nun blickt die Vorsterin versonnen auf den grünen selbstgemachten Windvogel, der im museumspädagogischen Raum des Niederrheinischen Freilichtmuseums in Grefrath an der Wand lehnt. Die Vorsterin und ihr Enkel Louis haben sich zum Windvogelbau im Freilichtmuseum angemeldet. Gemeinsam mit drei weiteren Familien geht es an den Drachenbau.

Im museumspädagogischen Raum hat der stellvertretende Museumsleiter und Museumspädagoge Kevin Gröwig schon alles vorbereitet, inklusive des fertigen Modells als Anschauungsobjekt. Für jede Familie steht ein großer Tisch zur Verfügung, an dem in aller Ruhe gewerkelt werden kann. Jede der kleinen Gruppen hat eigenes Arbeitsmaterial vor sich liegen, während Gröwig die Familien anhand der Kinderzahl mit Holzleisten ausrüstet.

Die Holzstäbe, die das Grundgerüst bilden, hat er dabei schon alle an den Enden eingekerbt, damit die Schnur, die er ebenfalls verteilt, direkt festgemacht werden kann. Gröwig demonstriert, in welcher Höhe und wie die Querleiste an der Längsvariante angebracht wird. „Drachen bauen ist cool“, sagt Ben, der zusammen mit seiner Mutter fleißig werkelt. Mila und Lotta freuen sich schon auf das Steigenlassen der Windvögel. Bis es aber so weit ist, dauert es noch ein Weilchen.