Corona-Impfung im Kreis Viersen : Piks der Hoffnung gegen das Coronavirus

Willich/Kempen/Tönisvorst/Grefrath Das Irmgardisstift gehört zu den beiden ersten Einrichtungen im westlichen Kreis Viersen, an denen die Impfungen gegen das Corona-Virus starteten. Unklar ist noch, wann es in Willich, Kempen, Tönisvorst und Grefrath losgeht.

Für Maria Dahmen war es nur ein kleiner Piks, und der hat gar nicht wehgetan, wie sie sagt. Die 96-jährige Bewohnerin des Süchtelner Altenheims Irmgardisstift war die erste Person, die am Sonntag in der Senioreneinrichtung gegen das Coronavirus geimpft wurde. Nach ihr war Gertrud Janßen (86) dran. Bedenken wegen des Impfstoffes habe sie keine, betonte sie. Nahezu zeitgleich, gegen 11.25 Uhr, erhielt auch Einrichtungsleiterin Tanja Blazetic ihre Impfung.

Der Irmgardisstift gehörte zu den beiden ersten Senioreneinrichtungen im Westen des Kreises Viersen, in denen die Impfungen anliefen. In Willich, Kempen, Tönisvorst und Grefrath sind bislang keine Impfungen erfolgt. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) ist es unklar, wann es dort losgeht.

Denn wann genau die Impfungen in den weiteren Einrichtungen im Kreis Viersen erfolgen, werde auf Grundlage der einkommenden Impfstoffmenge und vor allem dem Vorbereitungsstand des jeweiligen Heimes – separater Impfraum, separater Raum zur Vorbereitung des Impfstoffes, Vorbereitung der Impfdokumentation der Bewohner – sowie der Verfügbarkeit des impfenden Arztes koordiniert, heißt es aus der KVNO-Pressestelle: „Zur möglichen Terminierung sind wir mit den in Frage kommenden Einrichtungen im Austausch.“

„Wir sind stolz, zu den ersten Einrichtungen zu gehören, in denen in NRW geimpft wird“, sagte Blazetic. Die Mitteilung, dass das Süchtelner Haus aufgrund der Altersstruktur und Pflegegrade früh drankommt, erhielt die Einrichtungsleiterin am Abend des 17. Dezember per E-Mail von der KVNO. Dann begannen die Vorbereitungen, zu denen die Aufklärung der Bewohner und Mitarbeiter gehörte.