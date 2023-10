Dunkelziffer unbekannt Fünf Rechtsextremisten im Kreis Viersen legal bewaffnet

Rechtsextremismus ist ein zunehmendes Problem in Deutschland. Dabei finden sich auch viele gewaltbereite Personen, wie Fälle wie der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Jahr 2019 oder der Amoklauf von Hanau 2020 beweisen. Besonders schlimm: Gerade in diesen Fällen besaßen die Täter ihre Waffen legal, sie hatten einen Waffenschein. Das Rechercheportal „Correctiv“ ging in der Folge auf die Suche und stellte eine interaktive Karte online, in der nach Regionen geordnet zu sehen ist, wie viele mutmaßliche Rechtsextremisten einen legalen Waffenschein zum Beispiel als Jäger oder Sportschützen besitzen.