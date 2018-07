Im Kempener Bad lässt sich die Hitze ertragen

Kempen Temperaturen von über 30 Grad und strahlender Sonnenschein. Der heiße Sommer lockt die Menschen ins Kempener Freibad. Ein Ausnahmesommer, der die Besucherzahlen nach oben klettern lässt.

Die 27.000 Quadratmeter große Liegewiese des Aqua Sol hat sich in eine bunte Patchworkdecke verwandelt. Besucher haben ihre Decken und Handtücher ausgebreitet. Dazwischen stehen Strandmuscheln und sind Sonnensegel gespannt. Die schattigen Plätze unter den ausladenden Kronen der Bäume sind besonders begehrt. Hier gibt es natürlichen Sonnenschutz. Manche Badegäste mögen es auch ganz bequem und haben Liegen aufgebaut oder Luftmatratzen aufgeblasen. „Wenn wir bei einem solchen Sommerwetter ins Aqua Sol gehen ist das für uns wie ein Kurzurlaub. Einfach entspannend“, bemerkt Karsten Hausmann, der gerade für seine Familie die Picknickdecke ausbreitet, während seine Frau mit dem Nachwuchs schon in Richtung Wasser unterwegs ist. „Es ist einfach nur schön zu relaxen. Ich habe eine Wohnung ohne Balkon und genieße es hier zu sein“, sagt eine 28-jährige Kempenerin, die es sich mit einem Buch und kühlen Getränken aus der mitgebrachten Kühltasche auf einer Strandliege gemütlich gemacht hat.

Aus Körben und Kühltaschen zaubern Familien ganze Picknicks hervor. Aber nicht nur Selbstversorgung ist angesagt. Am Kiosk hat sich eine Schlange gebildet. Eis und kühle Getränke sind der Renner. Auf der Terrasse des Bistrobereichs vom Aqua Sol genießt so manch einer unter den roten Sonnenschirmen trotz 37 Grad Außentemperatur seine Pommes mit Würstchen und blickt über das bunte Bild, das sich eine Etage tiefer bietet. In den Außenbecken tummeln sich die Badegäste. Überall im Wasser sind bunte Farbtupfer zu sehen. Auf der blauen Breitbrandrutsche trudeln kleine wie große Schwimmbadbesucher unter Gelächter ins kühle Nass des Familienbades. Orangefarbene Schwimmflügelchen bestimmen den Kinderbereich, wo im seichten Wasser unter den aufmerksamen Augen der Eltern kräftig geplanscht wird. Bälle fliegen über das Wasser, in mächtigen Schwimmreifen dümpeln andere gemütlich im Becken vor sich hin. Immer wieder platscht es lauf auf, wenn sich jemand vom Beckenrad ins Wasser plumpsen lässt. Es gibt aber auch vereinzelte Schwimmer, die zielstrebig ihre Runden ziehen. Doch egal, wie das Wasser genutzt wird, ob wirklich zum Schwimmern, mehr zum Spielen oder einfach nur zum Relaxen – im gesamten Badbereich herrscht eine entspannte Stimmung.