Ende der langen Wartezeit Neustart für die Ü30-Eisdisco im Grefrather Eisstadion

Während der Corona-Pandemie musste im Grefrather Eisstadion die Ü30-Eisdisco in den beiden vergangenen Jahren ausfallen. Dabei hatte sich die Veranstaltung mit der Zeit zu einer Tradition entwickelt. „Umso mehr freuen wir uns, dass die Veranstaltung am 28. Januar endlich zurück ist“, freut sich Hallen- und Eventmanager Jan Lankes. Während bei der regulären Eisdisco, die an sieben Terminen in der Saison stattfindet, hauptsächlich die Jugend auf ihre Kosten kommt, sind bei der „Ü30 on Ice“ die großen Kufenflitzer an der Reihe.