St. Hubert : Weihnachten in den eigenen vier Wänden

St. Hubert Mitte April gab es den ersten Spatenstich, nun wurde Richtfest gefeiert. Das Baugebiet „Himmelblau“ in St. Hubert entwickelt sich schnell.

„Jede gute Geschichte beginnt mit einem ,Es war einmal’.“ Mit diesem Satz begrüßte Hermann Tecklenburg jetzt die künftigen Bewohner und deren Familien beim Richtfest im St. Huberter Neubaugebiet „Himmelblau“. Damit spielte der gelernte Maurermeister und Geschäftsführer der gleichnamigen Unternehmensgruppe auf eine Zeit vor nunmehr 55 Jahren an, als er als junger Azubi sein erstes Richtfest mitfeierte. „Heute ist es für mich das 299. Richtfest, wobei es für unser alteingesessenes Unternehmen über all die Jahre wichtig war, Grundsteinlegung, Richtfest und Einweihung zu feiern“, sagte Tecklenburg, der mit seinem Unternehmen auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken kann.

Aber auch die Zukunft sieht gut aus. Mit dem Projekt „Himmelblau“ entsteht in mehreren Bauabschnitten Auf dem Zanger in St. Hubert ein großes Neubaugebiet. Tecklenburg lässt hier 42 Doppelhaushälften und ein Mehrfamilienhaus mit 20 Eigentumswohnungen bauen. Mit den ersten sechs Doppelhaushälften fiel Mitte April der Startschuss, wobei sich zum Richtfest alle zukünftigen Bewohner eingefunden hatten und sich in Anbetracht des zügigen Bauvorangehens sichtlich freuten. „Sie können in Ihrem Haus Weihnachten feiern“, versprach Tecklenburg. Er hob die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Kempen und den Stadtwerken hervor. Auch Fernwärme und Wassernetz sind für das Baugebiet bereits zu großen Teilen fertiggestellt. In der Heizzentrale sind Wasserspeicher, Kessel, Wärmepumpen und Blockheizkraftwerk installiert. Der Schornstein steht, und die Solarpanele sind ebenfalls montiert.