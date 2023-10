Im Alter selbstständig bleiben Diese Helfer erleichtern den Alltag

Mit nur einer Hand ein Butterbrot zu bestreichen, ist sehr mühsam. Abhilfe schafft hier ein kleines Brett aus Kunststoff, das an der Tischkante befestigt wird und über zwei rechtwinklig angeordnete Erhöhungen am Rand verfügt. So wird die Brotscheibe fixiert, und man kann sie mit einer Hand mit Butter bestreichen.