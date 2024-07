Feuchte Pfoten Hundewiese in Kempen soll trockengelegt werden

Drei Wochen nach der Ratssitzung hat nun die CDU-Fraktion ein Schreiben an Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) geschickt mit der Frage, wann die Hundewiese so hergerichtet wird, dass sie wieder genutzt werden kann. Denn die anhaltenden Regenfälle hatten dazu geführt, dass die Wiese stellenweise auch von größeren Wasserflächen überzogen war. „Durch die vielen Wasserlöcher und Wasserflächen und die daraus resultierenden Löcher und Unebenheiten kann die Hundewiese seit Monaten nicht genutzt werden“, so CDU-Fraktionschef Jochen Herbst in seinem Schreiben an Dellmans, „die Verletzungsgefahr der Hunde ist zu groß.“