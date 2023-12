Hundetrainerin gibt Tipps Wie Hunde stressfrei durch die Silvesternacht kommen

Wer auf Nummer sicher gehen will, legt dem Hund ein Sicherheitsgeschirr an. Im Unterschied zu einem normalen Geschirr hat das Sicherheitsgeschirr einen zweiten Bauchgurt. So soll verhindert werden, dass sich der Hund aus dem Geschirr winden und die Flucht ergreifen kann. Sicherheitsgeschirre werden insbesondere für ängstliche und schreckhafte Hunde empfohlen, ebenso für Hunde, die aus dem Tierschutz kommen, vorher als Straßenhunde lebten, „wir wissen ja nicht, was sie alles erlebt haben“, sagt Lessmann. Sie rät, nicht nur eine Leine am Geschirr zu befestigen, sondern auch eine am Halsband, „damit man den Hund auf jeden Fall im Griff hat, auch wenn sich ein Teil lösen sollte“.