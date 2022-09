Zum Abschluss der Freibadsaison : Hunde tummeln sich im Freibad an der Dorenburg

Grefrath Zum Abschluss der Freibadsaison boten die Gemeindewerke Grefrath wieder ein Hundeschwimmen an. In drei Becken konnten sich die Vierbeiner austoben.

Eine klatschnasse Veranstaltung im besten Sinne war das Hundeschwimmen im Grefrather Freibad an der Dorenburg am Sonntag. Dass es immer wieder Wasser auch von oben in Form von Regen gab, störte die vielen Vierbeiner, herzlich wenig – und auch Frauchen und Herrchen an den Beckenrändern ließen sich davon nicht beeindrucken, schließlich stand im Vordergrund, dass die Tiere ihren Spaß hatten. Und den hatten sie sichtlich. 300 Tickets waren vorab online verkauft worden.