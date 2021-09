An der Dorenburg in Grefrath : Hunde plantschen im Freibad

Wasserscheu dürfen auch die Besitzer der Tiere nicht sein: Beim Hundeschwimmen im Freibad an der Dorenburg schütteln sich die Vierbeiner, wenn sie aus dem Wasser kommen. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Die Resonanz war überwältigend: Die Gemeindewerke Grefrath hatten zum ersten Hundeschwimmen ins Freibad an der Dorenburg eingeladen. Knapp 400 Anmeldungen erfolgten. Das Lob war riesengroß.

Von Bianca Treffer

„Lancelot“ kennt kein Zögern. Kaum hat Uwe Aran das Spielzeug ins Lehrbecken geworfen, sprintet der Golden Retriever voller Begeisterung die Treppen hinunter und stürzt sich ins Wasser. Vier Hundebeine fangen an zu paddeln. Kurze Zeit später hat er das schwimmende Spielzeug erreicht, nimmt es ins Maul und steuert die Treppe an. Übergabe an Herrchen – und der Spaß kann von vorne losgehen. „,Lancelot’ ist eine Wasserratte. Er liebt es zu schwimmen. Ich finde es fantastisch, dass das Freibad dieses Angebot macht“, sagt Aran, der eigens aus Mönchengladbach angereist ist, um die Premiere im Freibad an der Dorenburg nutzen zu können.

Zum ersten Mal haben die Gemeindewerke Grefrath als Betreiber des Bades zum Saisonende zu einem Hundeschwimmen eingeladen. Die Idee stand schon länger im Raum. „Jörg Tichelkamp, unser Teamleiter Bäder, wollte das schon immer mal machen“, berichtet Jasmin Splinter, Teamleiterin Bäder. Die Gemeindewerke setzten sich mit der Plattform „Hunde im Freibad“ zusammen und informierten sich entsprechend. Denn einfach nur das Saisonende für Badegäste einläuten und ein Hundeschwimmen starten geht nicht.

Info In den Herbstferien beginnt Hallenbadsaison Nachdem das Freibad an der Dorenburg mit dem Hundeschwimmen die Saison beendet hat, geht das Hallenbad mit den Herbstferien an den Start. Das Bad ist montags bis freitags von 6.30 bis 8 Uhr, montags und mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr sowie von 19.30 bis 21 Uhr, dienstags und donnerstags von 12 bis 16.30 Uhr, freitags von 14 bis 20 Uhr (Spielenachmittag) sowie sonntags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Nach dem offiziellen Ende für Schwimmer wurde zunächst der Chlorgehalt im Wasser zurückgefahren, damit Vierbeiner ohne Sorgen schwimmen gehen können. Zugleich senkte das Team die Wassertemperatur auf 18 Grad ab. Tichelkamp ging zudem unter die Konstrukteure: „Wir haben an den Becken die sogenannte Wiesbadener Rinne. Die ermöglicht für Hunde keinen guten Ein- und Ausstieg. Am Lehrbecken haben wir eine breite Treppe, die das kompensiert. Am großen Schwimmerbecken gibt es das nicht“, erklärt Britta Horster von den Gemeindewerken. Tichelkamp baute so eine große schwimmende Plattform mit einer Holzrampe, um den Hunden Ein- und Ausstieg zu erleichtern. Das ganze Konstrukt wurde sicher am Beckenrand befestigt.

Knapp 400 Anmeldungen zum Hundeschwimmen verzeichneten die Gemeindewerke, die das Freibad betreiben. Foto: Norbert Prümen

An der breiten Treppe am Lehrbecken ist lautes Lachen zu hören. „Bolle“, „Abby“ und „Lancelot“ sorgen mit ihrer Wasserbegeisterung für Unterhaltungsspaß. „Dina“ kann sich dagegen nicht so wirklich entscheiden, ob sie ins Wasser möchte. Auf der Treppe die Pfoten vom Wasser umspült zu bekommen, ist in Ordnung, aber weiter will die Golden-Retriever-Hündin nicht. „Es ist für die Rasse total untypisch, nicht ins Wasser zu gehen. Wir wollten es heute einmal ausprobieren, aber ,Dina’ ist eindeutig kein Wasserfan – und das, obwohl ihr Halbbruder ,Lancelot’ es ihr vormacht“, bemerkt Christa Litzbarski, die mit auf den Treppenstufen steht und lockt.

Auch der Amerikanische Collie „Pablo“ hat keine Lust zu schwimmen. Dafür findet er es im Kinderbecken umso besser. Durch das niedrige Wasser zu laufen, macht sichtlich Freude. Das findet auch „Trixie“, ein kleiner Fox-Terrier-Mix. Wenn ein Mitglied der Familie Frey den Ball ins niedrige Wasser wirft, gibt es kein Halten mehr. „,Billy’ schwimmt“, freut sich derweil Jan. Der junge Besucher ist ganz stolz, dass Opas Hund Billy seine ersten Schwimmerfahrungen im Lehrbecken macht.

Am großen Schwimmerbecken bekommen „Funny“, „Marlin“ und „Sammy“ gar nicht genug von dem Spaß im nassen Element. Die drei Hunde von Caruna Bott benötigen auch keine Einstiegshilfe. Sie springen vom Beckenrand ins kühle Nasse und jagen voller Begeisterung den Wasserspielzeugen hinterher, die Bott und ihre Tochter Catelynn immer wieder ins Wasser werfen. Auf dem Weg aus dem Wasser nehmen die drei die relativ steile Metalltreppe am Schwimmerbecken. „Am liebsten würden wir mit ins Wasser gehen. Aber das geht ja leider nicht“, sagt Bott.

Wasserkontakt gibt es aber trotzdem, denn Bott angelt Hannes immer wieder aus dem Wasser. Der kleine Kerl von Hella Honcamp geht zwar über die Treppe ins Wasser, aber nicht über sie raus. „Es wäre total toll, wenn es generell hier im Freibad einen Pool für Hunde geben würde“, sagt Honcamp, die sich sichtlich über den Wasserspaß ihres Vierbeiners freut.

Paddelnde Hunde, lautes Lachen von deren Besitzern, wenn sich die nassen Vierbeiner an Land schütteln und ihr Wasser gleichmäßig auf die Nichtschwimmer verteilen, und immer mal wieder der Einsatz von Handtüchern, wenn der Hund zwecks kurzer Pause trockengelegt wird und die Besitzer einen Kaffee trinken oder eine Runde über den kleinen Hundemarkt drehen wollen. Die Waage, die Birgit Fleuren-Robertz von der mobilen Tierheilpraxis aus Oedt mitgebracht hat, geht dabei oft in den Einsatz. „Aber immer daran denken: Das Wasser abziehen“, erinnert sie mit einem Schmunzeln, wenn die Vierbeiner auf die Waage geführt werden.