Kreisstraße 14 in St. Hubert : Hülser Landstraße wird saniert

St. Hubert Die K14 in St. Hubert ist ab dem kommenden Montag, 12. Juli, für voraussichtlich vier Wochen gesperrt. Die Fahrbahn und der Radweg werden saniert. Die Kosten liegen bei rund 320.000 Euro.

Am Montag, 12. Juli, beginnt der Kreis Viersen mit den Bauarbeiten an der Hülser Landstraße (K14) in Kempen-St. Hubert. Die Fahrbahn und der Radweg werden saniert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich vier Wochen. Dies teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit.