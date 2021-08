Bauarbeiten in Kempen : Hülser Landstraße wird ab Montag wieder gesperrt

Die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt beginnen am Montag, 16. August (Symbolbild).

Kempen Die Bauarbeiten an der Hülser Landstraße (K14) in Kempen gehen am Montag, 16. August, weiter. Wie der Kreis Viersen am Mittwoch mitteilte, umfasst der zweite Bauabschnitt dort nun die Erneuerung des Radwegs.

Für die Arbeiten werden der Radweg und die Fahrbahn komplett gesperrt. Die Sanierung erfolgt auf einer Länge von rund 550 Metern zwischen den Hausnummernn 44 und 208. Für die Bauarbeiten sind zwei Wochen vorgesehen, witterungsbedingte Verzögerungen seien aber nicht auszuschließen, teilte der Kreis weiter mit. Die Umleitung für den Kraftverkehr verläuft wie im ersten Bauabschnitt über die B9 (Venloer Straße), B509 (Hülser Straße) und K23 (Königshütte und Tönisberger Straße). Der Fußgänger- und Radverkehr wird über den Orbroicher Mühlenweg, Vorderorbroich, die Orbroicher Straße und die Tönisberger Straße zur Hülser Landstraße geführt. Die Gesamtkosten betragen rund 320.000 Euro. Im ersten Bauabschnitt wurde die Fahrbahn der K 14 in Kempen-St.-Hubert auf einer Länge von rund einem Kilometer bereits saniert.

