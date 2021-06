Regenbogenschule in Kempen : Hühner beziehen Schulhof-Quartier

Info

Saubere Parks Am Freitag bekommt die Delfinklasse, die sich mit dem Thema Müll beschäftigt, Besuch von Bürgermeister Christoph Dellmans. Die Klasse hat rund um das Schulgelände Müll gesammelt und will unter anderem über Müllvermeidung und Ideen für die Stadt sprechen. Besonders liegen den Kindern Sport- und Freizeitanlagen sowie saubere Parks am Herzen.

Nachhaltigkeit Die Klasse setzt auf Nachhaltigkeit. So bringen die Kinder ihr Frühstück in Mehrweg-Brotdosen und Wasserflaschen mit, um so Müll zu vermeiden.