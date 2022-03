Übung in Kempen : Hubschrauber fliegt für Polizeihunde

Übung in Kempen

Kempen Ein Polizeihubschrauber und mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei waren am Freitag an der Heinrich-Horten-Straße zu sehen. Dort gab es eine Übung für Polizeihunde.

So mancher Kempener wird am Freitagvormittag verblüfft nach oben geschaut haben: An der Heinrich-Horten Straße landete mehrmals ein Polizeihubschrauber, hob ab und landete erneut. Auch etliche Einsatzfahrzeuge der Polizei waren auf dem Gelände zu sehen.