Hotelpläne am Aquasol in Kempen Anwohner äußern erneut ihre Bedenken

Investor Jens Grotelüschen zeigt sich weiterhin gesprächsbereit, die Stadtverwaltung setzt auf Transparenz in dem weiteren Verfahren um den geplanten Hotel-Neubau. In Kürze soll es eine weitere Versammlung mit dem betroffenen Anliegern des Kempener Sauna- und Badezentrums Aquasol an der Berliner Allee geben. Dort sollen noch offene Fragen der Anwohner im Gespräch mit dem Investor geklärt werden. Vorher erhält dieser keine Baugenehmigung von der Stadt.