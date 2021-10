Kempener Krankenhaus : Hoffnung für Patienten mit Stuhl- und Harninkontinenz

Kempen Wenn Blase und Darm schwächeln, können Patienten am Hospital zum Heiligen Geist womöglich Hilfe finden: Mit der Schrittmacher-Therapie aktivieren die Spezialisten der Fachabteilungen Chirurgie und Urologie über Elektroden die Nerven und lindern so starke Inkontinenz.

„Patienten mit Stuhlinkontinenz ziehen sich meist stark zurück und leben in sozialer Isolation, weil sie in ständiger Angst sind, die Umgebung könnte bei ihnen Stuhlgeruch wahrnehmen. Für diese Patienten ist ein Schrittmacher ein wahrer Segen“, sagt Chirurgie-Chefarzt Dr. Sven Hansen. Nicht ganz so dramatisch, dafür aber viel häufiger ist das Problem bei Harninkontinenz. Patienten, bei denen Medikamente oder eine Botox-Injektion in die Harnblase nicht zu einer Besserung führen, sind Kandidaten für einen Blasenschrittmacher. Vorher muss allerdings eine relativ aufwändige Untersuchung der Blasenfunktion durchgeführt werden. Nach Implantation des Blasenschrittmachers muss das Stimulationsgerät individuell auf den Patienten eingestellt werden.