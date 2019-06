Kempen : Stiftung will zwei neue Häuser bauen

Das Von-Broichhausen-Stift am Heyerdrink besteht seit 50 Jahren. Ein Umbau ist zu teuer. Er würde etwa 18 Millionen Euro kosten. Foto: Marc Schütz

KEMPEN Der Betreiber des Von-Broichhausen-Stiftes plant, nun gleich zwei neue Altenheime in Kempen zu bauen. Dafür braucht die Hospital-Stiftung allerdings noch Grundstücke. Am liebsten will man zwei Häuser am Schmeddersweg errichten.

Die Nachricht klingt schon etwas kurios: Die Kempener Hospital-Stiftung will nicht nur ein neues Altenheim am Schmeddersweg bauen, sondern am liebsten gleich zwei Häuser nebeneinander. Dies ergibt sich aus der Beratungsvorlage von Sozialdezernent Michael Klee für die nächste Sitzung des Ausschusses für Soziales und Senioren am Donnerstag, 13. Juni, ab 18 Uhr im Rathaus am Buttermarkt.

Seit Jahren sucht die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist nach einer Lösung für einen Ersatzneubau für das Von-Broichhausen-Stift am Heyerdrink. Es gab mehrere Planungsansätze mit Standortideen zunächst am Heyerdrink selbst, dann auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der Berliner Allee. Doch diese Standorte wurden bekanntlich nicht realisiert. Auch ein Umbau des Von-Broichhausen-Stiftes am bestehenden Standort wurde angesichts der enormen Kosten verworfen. Zuletzt hatte der Stiftungsvorstand um Bürgermeister Volker Rübo und Propst Thomas Eicker gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Stiftung, Jürgen Brockmeyer, verkündet, das neue Altenheim am Schmeddersweg bauen zu wollen.

Info 33 Plätze können derzeit nicht belegt werden Der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist in Kempen betreibt nach dem Verkauf des Krankenhauses an die Artemed-Gruppe Anfang 2012 die beiden Kempener Altenheime, das Von-Broichhausen-Stift am Heyerdrink und die Dependance St.-Peter-Stift an der Auguste-Tibus-Straße im Kempener Süden. Während dieses Heim die vorgeschriebene Einzelzimmerquote von 80 Prozent erfüllt, mussten im Von-Broichhausen-Stift die Zahl der Doppelzimmer entsprechend der gesetzlichen Quote deutlich reduziert werden. Das Haus verfügt derzeit nur noch über 112 Pflegeplätze, früher waren es 145. Die Stadt ist nach Angaben von Sozialdezernent Michael Klee in Sorge, dass Kempen in der Pflegeplanung langfristig 33 Plätze verloren gehen. Diese Anzahl steht derzeit wegen des Belegungsstopps im Von-Broichhausen-Stift nicht zur Verfügung. Eine weitere Sorge: Kempener Bürger könnten im Falle des Falles in Altenheime in anderen Kommunen abwandern.

An diesem Plan hält die Stiftung auch weiterhin fest. Allerdings gibt es Überlegungen, dort zwei von einander getrennte neue Häuser zu errichten. Den Hintergrund erläuterte Geschäftsführer Brockmeyer am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung: Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sehen vor, dass ein neues Altenpflegeheim höchstens 80 Plätze haben darf. Um den Pflegebedarf in Kempen auf Dauer erfüllen zu können, sind aber 152 Plätze nötig . „Also sind wir in Überlegungen, ein zweites neues Haus zu bauen“, so Brockmeyer.

Aus seiner Sicht macht es Sinn, dass zweite Haus ebenfalls am Schmeddersweg zu errichten. Mit dem Begriff „Synergieeffekte“ ist Brockmeyer indes vorsichtig. Die beiden Häuser – mit jeweils maximal 80 Betreuungsplätzen – müssen organisatorisch getrennt voneinander geführt werden. „Man braucht beispielsweise zwei Pflegedienstleitungen, jedes Haus muss über eigenes Pflegepersonal verfügen, auch zwei getrennte Küchen sind gesetzlich vorgeschrieben“, erläutert Brockmeyer. Und dennoch sind Synergien, die sich aus der Konstellation am Standort Schmeddersweg ergeben würden, durchaus nicht unerwünscht.

Die Stiftung verfügt am Schmeddersweg über ein eigenes Grundstück. Es befindet sich etwa in Höhe des früheren Sporthotels und liegt im ersten Bauabschnitt, der zwischen Schmeddersweg und Ziegelheider Straße für das neue Baugebiet Kempen-West ab 2025 erschlossen und bebaut werden soll. Bis dahin will die Stiftung allerdings nicht warten. Die Planung für das erste Haus würden konsequent weiterverfolgt. „Daran halten wir fest, haben bereits erste Planungsgespräche beim Kreis Viersen und beim NRW-Sozialministerium geführt“, so Brockmeyer.