Satzung geändert : Stiftung der Kempener Altenheime stellt sich neu auf

Kempen Aus der Geschäftsführung wird ein Vorstand. Das Kuratorium der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist bleibt unverändert.

Die Stiftung, Trägerin der beiden Altenheime Von-Broichhausen-Stift und St.- Peter-Stift, ist in Kempen verantwortlich für die stationäre Seniorenpflege. Als Arbeitgeber von mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern will sich der im Jahr 1390 gegründete Verbund den Anforderungen des modernen Arbeitslebens anpassen und den Herausforderungen im Pflegebereich stellen. Und hat seine Strukturen dementsprechend angepasst. „Drei Entscheidungsgremien sind einfach zu viel. Wenn wir einen neuen Kopierer angeschafft haben, mussten das drei Personen unterschreiben“, so der neue Vorsitzende.

Vorrangige Aufgabe von Vorstand und Stiftung bleibt aktuell die Planung von zwei neuen Altenheimen als Ersatz für das Von-Broichhausen-Stift am Heyerdrink. Die Stiftung möchte einen Komplex mit zwei neuen Seniorenheimen im geplanten Neubaugebiet am Schmeddersweg im Kempener Westen mit jeweils 80 Plätzen errichten. Sie sollen verwaltungstechnisch getrennt geführt werden. Gleichwohl will die Stiftung Synergieeffekte bei diesem Projekt nutzen. Die Neubauten sind erforderlich, weil es im alten Von-Broichhausen-Stift zu wenig Einzelzimmer gab. Vorübergehend sind Doppel- in Einzelzimmer umgewandelt. Um den Bedarf an Pflegebetreuungsplätzen in Kempen in den kommenden Jahren decken zu können, sind die beiden neuen Seniorenheime erforderlich.