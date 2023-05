Hospital zum Heiligen Geist Kempen Informationen zu Diabetes aus dem Londonbus

Gesundheitsrisiken erkennen, Symptome deuten, schnell reagieren – Aufklärung kann Leben retten. Das Hospital zum Heiligen Geist in Kempen engagiert sich aktiv für die Kampagne „Herzenssache Lebenszeit“. Deshalb stehen am Sonntag, 7. Mai, die Experten Prof. Dr. Lars Wojtecki, Chefarzt des Neurozentrums, und Dr. Rostislav Prog, Chefarzt der Abteilung für Kardiologie, am Infobus, dem unübersehbaren Londonbus der Kampagne, zwischen 11 und 18 Uhr auf dem Buttermarkt in Kempen für Fragen rund die Themen Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Verfügung. Interessierte haben die Möglichkeit, im Gespräch mit den Fachärzten Fragen zu klären und das persönliche Risiko für Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie einen Schlaganfall oder eine Herzschwäche testen zu lassen. Hierfür werden beispielsweise Blutdruck, Blutzucker- und Cholesterinwerte gemessen. Informationsmaterialien sorgen für zusätzliche Aufklärung über Risikofaktoren, darunter zum Vorhofflimmern, eine häufig zu spät diagnostizierte Herzrhythmusstörung. „Durch unsere Beratung der Menschen vor Ort möchten wir zur Aufklärung beitragen und dadurch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfälle verhindern“, sagt Prof. Dr. Wojtecki.