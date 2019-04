Kempen : Hospital-Förderverein will Klinik und Altenheime weiter unterstützen

Hospital-Förderverein will Klinik und Altenheime weiter unterstützen

Der wiedergewählte Vorstand des Fördervereins der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist in Kempen mit (von links) Rolf Seyrich, Arndt Berson, Elisabeth Seyrich, Marianne Kamp, Gunnar Nienhaus und Helga Steves. Foto: Wolfgang Kaiser

KEMPEN Bei der Mitgliederversammlung wurde der gesamte Vorstand des Vereins der Freunde und Förderer der Kempener Hospital-Stiftung im Amt bestätigt.

Zur Hauptversammlung traf sich jetzt der Verein der Freunde und Förderer der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist. Neben aktuellen Berichten aus Krankenhaus und den Altenheimen stand die Wahl des Vorstands an. Dieser wurde komplett einstimmig in seinen Ämtern bestätigt. Elisabeth Seyrich bleibt weiterhin 1. Vorsitzende, ihre Stellvertreterin ist Marianne Kamp. Als Schatzmeister fungiert weiterhin Gunnar Nienhaus, Schriftführerin bleibt Helga Steves. Arndt Berson und Rolf Seyrich sind die Beisitzer.

Klinikleiter Thomas Passers berichtete von der starken Inanspruchnahme der Notaufnahme. Dies führe manchmal zu langen Wartezeiten, die sich aber nicht vermeiden lassen. In diesem Zusammenhang überlegt die Krankenhausleitung, ob man eine Kampagne startet, um den Patienten bewusst zu machen, dass bei vielen Beschwerden der Hausarzt der erste Ansprechpartner sein sollte. Als Gewinn für das Haus hat sich die neue Neurologie entwickelt. Diese im Kreis einzigartige Abteilung sei gerade aufgrund der demographischen Entwicklung in der Bevölkerung sehr wichtig, so Paßers.