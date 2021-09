Neue Attraktion im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath : Jugendliche bauen Holzpferde fürs Museum

Grefrath Auf dem Gelände des Niederrheinischen Freilichtmuseums in Grefrath gibt es eine neue Attraktion für Kinder: Jugendliche der Jugendwerkstatt des Kreises Viersen haben zwei Spielpferde aus Holz angefertigt.

Als Jugendhilfeeinrichtung des Kreises Viersen bietet die Jugendwerkstatt sozial- und berufspädagogische Hilfen für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen Schule und Beruf an. In den Werkbereichen Holz und Metall erhalten jeweils bis zu acht Teilnehmer eine Berufsorientierung und -vorbereitung. Ziel ist es, die Teilnehmer in ihrer Persönlichkeit zu stärken, damit sie in Ausbildung, Arbeit oder bei einem weiteren Schulbesuch selbstbewusst und sicher auftreten. Projektarbeiten für soziale Einrichtungen sind Teil des Programms.