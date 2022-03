Holiday On Ice in Grefrath : Noch eine Premiere für „A New Day“

Quasi ein Neustart: „A New Day“, die Show von Holiday On Ice, kommt noch einmal nach Grefarth. Foto: Holiday on Ice / Rico Ploeg

Grefrath Alles auf null: Holiday On Ice musste die Show wegen Corona absagen und möchte sie nun im Spätherbst nachholen. Die neue Show wurde um ein Jahr auf 2023 verschoben.

„A New Day“, die aktuelle Show von Holiday On Ice, startet noch einmal seine Tour in Grefrath. Nach der Weltpremiere im Grefrather Eisstadion Ende des vergangenen Jahres konnte die Show wegen der Corona-Pandemie nur kurze Zeit gespielt werden und wurde dann komplett abgesagt. Deshalb entschieden sich die Macher von Holiday On Ice für einen Neustart. So wird die Show noch einmal einen Start wagen – wieder im Grefrather Eisstadion. Die bereits angekündigte neue Show wird um ein Jahr verschoben. Premiere ist dann wieder im Grefrather Eisstadion.

„Aufgrund des positiven Zuspruchs und des großen Erfolgs, wird ,A New Day‘ in diesem Jahr erneut auf dem Grefrather Eis zu sehen sein. Besonders freuen wir uns, dass wir somit auch in 2022 den Tourauftakt von Holiday On Ice bei uns in Grefrath feiern dürfen“, freut sich Bernd Schoenmackers, Geschäftsführer der Sport und Freizeit GmbH. In diesem Jahr verzichtet die Crew auf ihre Vorbereitung im belgischen Lint, sondern reist direkt nach Grefrath. „Die Bedingungen hier sind ideal“, so Peter O`Keeffe, Chef von Holiday On Ice. Ab Anfang November wird das Team samt Eisläufer vor Ort sein und sich auf die Tour vorbereiten. Der Ticketvorverkauf für „A New Day“ 2022 in Grefrath hat bereits begonnen.

Der erneute Tourauftakt findet am Samstag, 19. November im Grefrather Eissport- und Eventpark statt. Zwei Shows wird es an diesem Tag geben – um 15 und um 19 Uhr. Am Sonntag sind ebenfalls zwei Vorstellungen (12 und 16 Uhr) vorgesehen. Eine Besonderheit ist die 360-Grad-Inszenierung durch eine über dem Eis hängende Led-Vorrichtung.

Kurz zum Inhalt: Im Mittelpunkt der emotionalen Geschichte von „A New Day“ steht Aurora, ein Wesen aus einer fremden farb- und freudlosen Dimension. Sie lernt den jungen Adam kennen, der ihr die Schönheit und Vielfältigkeit unserer bunten Welt in all ihren Farben, Formen und Facetten zeigt. Erst noch zögerlich, dann neugierig begibt sich Aurora in dieses aufregende Abenteuer.

Wer schon Tickets für die neue verschobene Show, die für den November 2022 geplant wird, gebucht hat, kann nun aus mehreren Möglichkeiten aussuchen. „Grundsätzlich behalten alle Tickets ihre Gültigkeit“, versicherte Jan Lankes vom Grefrather Eisstadion, man könne diese Tickets einfach aufbewahren, es finde keine separate Umbuchung statt. Die neuen Showtermine sind im Netz unter www.eisstadion.de zu finden. Eine weitere Möglichkeit sei die Umbuchung der Tickets auf die neuen Showtermine von „A New Day“ für das aktuelle Jahr 2022. Hier könnten die Kunden wählen, für welchen der vier Showtermine sie die Tickets nutzen möchten. Dies sei ohne weiteren Aufpreis möglich. Kunden mit Tickets, die die neuen Termine nicht wahrnehmen können, könnten die Tickets kostenlos zurückgeben und bekämen den Betrag erstattet. Wer schon für 2023 gebucht habe, könne zusätzlich vergünstigte Tickets für dieses Jahr erwerben.

Weitere Informationen unter www.eisstadion.de.

(ure)