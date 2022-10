Termine, Zeiten, Vorstellungen : Holiday on Ice setzt in Grefrath zum erneuten Tourauftakt an

Die Show „A New Day“ gibt es in Grefrath noch einmal zu sehen. Foto: Holiday on Ice / Rico Ploeg

Grefrath Die Corona-Pandemie hat „A New Day“ von Holiday On Ice im vergangenen Herbst ausgebremst. Nun erfolgt ein neuer Start in Grefrath. Die neue Show wurde in Jahr 2023 verschoben.

Herbstzeit heißt im Grefrather Eisstadion auch Showtime – wenn nicht Corona andere Pläne hat. Die Auswirkungen der Pandemie des vergangenen Jahres sind auch jetzt noch zu erkennen. Denn: Nachdem Holiday On Ice im vergangenen Jahr 2021 in Grefrath noch Weltpremiere mit „A New Day“ feierte, wurde die Tour durch Deutschland wenige Tage später gestoppt.

In diesem Jahr, 2022, wird die Premiere von „A New Day“ wiederholt – und zwar an zwei Tagen zu jeweils zwei Terminen: am Samstag, 19. November, um 15 und um 19 Uhr, und am Sonntag, 20. November, um 12 und um 16 Uhr. Anschließend geht Holiday On Ice auf Tour durch ganz Deutschland und Österreich – mit „A New Day“.

Für Grefrath war zu dieser Zeit eine neue Show von Holiday On Ice geplant: Sieben Shows vom 16. bis 20. November. Diese neue Show wird nun ins Jahr 2023 verschoben, die neuen Termine stehen bereits fest. Vom 15. bis 19. November 2023 werden im Grefrather Eisstadion – wieder als Premiere – sieben Shows zu sehen sein.

Kunden, die bereits Tickets für die neue Show (eigentlich 2022) gebucht haben, haben verschiedene Möglichkeiten. Grundsätzlich behalten alle Tickets für die neuen Showtermine im Jahr 2023 ihre Gültigkeit, sodass die Kunden ihre Tickets, ohne weiteres Vorgehen, einfach für das kommende Jahr aufbewahren können. Es findet keine separate Umbuchung statt. Eine weitere Möglichkeit ist die Umbuchung der Tickets auf die neuen Showtermine von „A New Day“ im Jahr 2022. Hier können die Kunden wählen, für welchen der vier Showtermine sie die Tickets nutzen möchten. Dies ist ohne weiteren Aufpreis möglich. Kunden, die ihre Tickets an dem neuen Termin nicht wahrnehmen können, können die Tickets kostenlos zurückgeben und bekommen den Betrag erstattet.

Mehr Informationen unter www.eisstadion.de.

(ure)