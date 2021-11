Holiday On Ice in Grefrath : Atemraubende Kunst auf dem Eis

Eine perfekte Geschichte ins perfekte Licht gerückt: „A New Day“, die neue Show von Holiday On Ice, feiert in Grefrath Weltpremiere. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Weltpremiere im Grefrather Eisstadion: Am 17. November zeigt Holiday On Ice seine neue Show „A New Day“. Fünf Tage lang ist die Eis-Inszenierung in Grefrath zu sehen — ein Spektakel des Eiskunstlaufs. Wie die Proben abliefen.