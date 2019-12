Erfolg für Naturschützer : Poller für den Schutz der Natur

Die beiden Naturschützer Peter Kunz (links) und Michael Coenen sind froh, dass der historische Hohlweg am Wartsberg in Tönisberg für Autofahrer nun mit Pollern abgesperrt ist. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Ein Stück Geschichte hat in Tönisberg Schutz erhalten. Der Hohlweg auf dem Wartsberg ist durch zwei Poller vor dem Autoverkehr geschützt worden. Dafür hat sich die Nabu-Ortsgruppe Kempen über Jahre eingesetzt hat

Es sind nur zwei rot-weiße eckige Poller, aber sie lassen die Augen von Peter Kunz und Michael Coenen strahlen. „Autofahrer haben jetzt keine Möglichkeit mehr, diesen Hohlweg zwischen Kirchweg und Windmühlenweg als Abkürzung zu fahren. Wir hoffen zudem, dass nun auch die Müllablagerungen aufhören“, sagt Kunz. Dabei klopft der Leiter der Ortsgruppe Kempen im Naturschutzbund Nabu auf den Poller, der unübersehbar in der Mitte vom Kirchweg, ein Stückchen hinter der Kleingartenanlage am Wartsberg, im Boden steht.

Bislang schien es sehr beliebt zu sein, mit dem Auto in den Hohlweg einzufahren und dort Müll abzukippen. „Wir haben hier alles gefunden, von der komplett entsorgten Badezimmer-Einrichtung bis hin zu Kühlschränken“, erzählt Kunz. Der ganze Schwung von Autoreifen samt einigen Plastikeimern, die derzeit noch in der Kuhle zwischen den beiden spitzwinklig aufeinander zulaufenden Wegen liegt, spricht eine eindeutige Sprache. „Das müssen wir bei einer der nächsten Aufräumaktion vom Nabu noch herausholen“, sagt Coenen, der stellvertretender Leiter der Kempener Nabu-Ortsgruppe ist.

Die Füße von Kunz und Coenen rascheln durchs Laub, das den Boden des Hohlweges bedeckt. Vogelgezwitscher ist zu hören. Es geht sich wie in einer kleinen Schlucht. Rechts und links ragt die Erde mit ihren Bepflanzungen hoch. Efeu, Farne, Ginster, Hagebuttensträucher und Brombeerranken ziehen sich über die Fläche. Der Blick fällt in das Wurzelwerk von Bäumen, die schon etliche Jahrzehnte alt sind. Kleine Höhlen und Eingänge verdeutlichen, dass es hier tierische Bewohner gibt. Geholzbestandende Krautsäume wechseln sich mit unbewachsenen Abbruchkanten ab. „Das sorgt gerade für die Vielfalt von Tieren. Hier finden wir zahlreiche Insekten. Eidechsen und Blindschleichen fühlen sich hier genauso wohl wie Vögel, Fledermäuse, Igel, Feldspitzmäuse und Feldhasen“, informiert Kunz.

Wer in der Dämmerung oder den frühen Morgenstunden unterwegs ist, der kann mit etwas Glück auf Rehe oder einen Fuchs stoßen. Auch Kröten sind in der Zeit ihrer Wanderung auf dem Hohlweg anzutreffen. Sie sind in Richtung des Niedermoors am Ende des schmaleren Hohlweges unterwegs. Vor dem Hintergrund der Artenvielfalt, durch die sich die beiden Hohlwege auszeichnen, freut es die Nabu- Ortsgruppe umso mehr, dass ihre Bemühungen, den Weg zu schützen – unterstützt vom Quartiermanagement Wartsberg – nun von einem ersten Erfolg gekrönt worden sind. Der beim Tiefbau- und Ordnungsamt der Stadt Kempen gestellte Antrag fand nach zwei Jahren stetiger Bemühungen endlich Gehör. Unter Einbeziehung der Landwirte wurden die beiden Poller am Anfang und am Ende des breiteren Hohlweges gesetzt. Wobei die Landwirte einen Schlüssel für die Absperrpfosten haben, um gegebenenfalls über ein Stück des Weges ihre Felder zu erreichen. Fußgänger und Radfahrer können die beiden Hohlwege problemlos nutzen.