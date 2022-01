Hohe Inzidenzwerte in Kempen : Kundencenter der Stadtwerke bis Ende März geschlossen

Kempen Diese Maßnahme diene dem Schutz der Beleg- und Kundschaft, teilte das Unternehmen mit. Wichtige Termine vor Ort können unter Einhaltung der 2G-Plus-Regel aber weiterhin wahrgenommen werden. Die Energiewoche muss auch in diesem Jahr abgesagt werden.

Das Kundencenter der Kempener Stadtwerke an der Heinrich-Horten-Straße schließt ab Montag, 24. Januar, bis voraussichtlich Ende März seine Türen. Die Schließung erfolgt vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen und dient dem Schutz der Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Kundinnen und Kunden. Termine sind dann nach telefonischer Vereinbarung zwar noch möglich, werden aber nur in dringenden Ausnahmefällen vergeben. „Wir werden beobachten, wie sich die Infektionslage entwickelt und uns an den Empfehlungen der zuständigen Ämter orientieren“, teilten die Stadtwerke am Dienstag mit.