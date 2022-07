Förderverein des TZN : Netzwerk-Idee soll gefördert werden

Kempen Der Präsident der Hochschule Niederrhein Thomas Grünewald zu Gast beim TZN-Förderverein. Vorgestellt wurde die Hochschule mit rund 90 Studiengängen und über 14.000 Studierenden.

Das Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) in Kempen wird von vielen Unternehmen im Kreis Viersen als kommunikative Drehscheibe für Kontakte und Ideenaustausch genutzt. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch der Förderverein des TZN. „Wir fördern die Dinge, die nicht selbstverständlich sind“, sagt Vorsitzender Michael Aach.

Dazu hatte der Förderverein jetzt den Präsidenten der Hochschule Niederrhein Thomas Grünewald zu Gast. Grünewald stellte die Hochschule mit ihren rund 90 Studiengängen und über 14.000 Studierenden als „Wegbereiterin“ vor, die Forschung und Entwicklung künftig stärker in die Unternehmen tragen und mit diesem Transfer die mittelständische Wirtschaft der Region unterstützen wolle. Dazu habe die Hochschule eine Kontaktstelle für den Transfer von Forschung und Entwicklung geschaffen und mit der Einrichtung des Innovations- und Zukunftsbüros bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft nun auch eine Niederlassung im Kreis Viersen.

Gesundheitszentrum in Kempen stellt Mentor

Einen Rucksack für das Leben schnüren : Gesundheitszentrum in Kempen stellt Mentor

„Diese enge Verzahnung der Hochschule Niederrhein mit der Wirtschaft und damit die Verknüpfung zwischen Forschung und Lehre und der Praxis in den Unternehmen ist uns auch als Förderverein ganz wichtig“, betont Aach. Dies trage zum regionalen Netzwerk von Institutionen und Unternehmen bei. „Nachdem wir in der ersten Zeit mit Zuschüssen in die Technik des Gebäudes investiert haben, werden heute vor allem Veranstaltungen wie das Forum Mittelstand und damit die Netzwerk-Idee gefördert“, sagt Aach.