Auf dem Zanger : Hochbetrieb im Neubaugebiet

Das Baugebiet „Auf dem Zanger“ in St. Hubert: Trotz Corona wird hier in mehreren Abschnitten gebaut. Foto: Norbert Prümen

Kempen In Zeiten von Corona ist „Auf dem Zanger“ in St. Hubert von Krise keine Spur. Im Gegenteil: Die Baufirmen sind mit Hochdruck an der Arbeit. Auf 50.000 Quadratmeter Fläche entsteht neuer Wohnraum für 350 Einwohner.

Dieses Baugebiet zählt seit Jahren zu den besonders begehrten Flächen, auf denen vor allem junge Familien ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen wollen. Von Krisenstimmung ist „Auf dem Zanger“ in St. Hubert derzeit keinerlei Spur. Im Gegenteil: Bauleute und Handwerker sind hier mit Hochdruck am Werk. Denn viele Familien wollen bald in ihre Häuser einziehen. Auf 50.000 Quadratmeter Fläche am Ortsrand von St. Hubert liegen insgesamt 76 Grundstücke für zwölf Einfamilienhäuser und 64 Doppelhaushälften sowie ein rund 5000 Quadratmeter großes Areal für vier Mehrfamilienhäuser. Eine größere Fläche ist als Grünanlage mit Spielplatz vorgesehen.

Die Stadt Kempen hatte keine Probleme, die Flächen zu vermarkten. Es gab seinerzeit 72 Bewerbungen für die 26 städtischen Grundstücke. Sie wurden wie zuvor in anderen Baugebieten – beispielsweise „An der Kreuzkapelle“ im Kempener Süden – unter anderem nach einem besonderen Sozialfaktor vor allem an junge Familien vergeben. Der größte Teil der Flächen wurde allerdings über private Bauträger vermarktet. Auch einige private Grundstückseigentümer gibt es.

Für die 1,4 Hektar große landwirtschaftlich genutzte Fläche im Bereich Orbroi­cher Straße in St. Hubert läuft derzeit die frühzeitige Bürgerbeteiligung. Rechts ist das benachbarte Baugebiet „Auf dem Zanger“ zu erkennen. Foto: Norbert Prümen

Info Baugebiet nördlich der Orbroicher Straße Derzeit läuft die so genannte frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit für eine Änderung des Flächennutzungsplans am Ortsrand von St. Hubert. Nördlich der Orbroicher Straße – zwischen Janspfad und „Am Loershof“ – möchte die Stadt eine etwa 1,4 Hektar große, bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche erwerben und dort Wohnbebauung ermöglichen. Mit diesem Bereich in der Nähe des aktuellen Baugebiets „Auf dem Zanger“ will die Stadt die Wohnbebauung in St. Hubert abrunden. Geplant sind 25 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern und weitere 20 Wohneinheiten in Einfamilienhäusern. Von der Orbroicher Straße aus soll das kleine Baugebiet erschlossen werden. Im Rahmen der Dringlichkeit, der alle Ratsfraktionen per E-Mail zustimmten, wurde das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans auf den Weg gebracht. Entschieden wird über das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt.

Einer der Bauträger ist die Firma Tecklenburg aus Straelen. Dieses Bauunternehmen hat für das St. Huberter Baugebiet das Projekt „himmelblau“ aufgelegt. Mehr als 50 Interessenten haben sich dafür entschieden. Die ersten sechs Doppelhaushälften des ersten Bauabschnitts sind bereits fertigstellt und bezogen. Die Eigentümer haben ihre Gärten zum Teil bereits angelegt. Erste nachbarschaftliche Kontakte sind geknüpft.

Für den zweiten Bauabschnitt sind acht Doppelhaushälften so gut wie fertig, wie Stephany Cox von der Tecklenburg-Vertriebsleitung mitteilt. Sie sollen im Mai an die neuen Eigentümer übergeben werden. Parallel dazu sollen zehn Doppelhaushälften im Juni oder Juli von Tecklenburg an Käufer übergeben werden, die ihre Häuser innen teilweise selbst ausbauen.

Insgesamt habe die Corona-Pandemie „keinerlei Auswirkungen auf unsere Bautätigkeit“, so Stephany Cox. „Alle Gewerke sind vor Ort und arbeiten unter den vorgegebenen Sicherheitsvorkehrungen wie gewohnt weiter. Unsere Handwerker fahren zum Beispiel mit mehreren Pkw zur Baustelle, und innerhalb eines Hauses dürfen sich pro Etage maximal zwei Handwerker aufhalten“, erläutert Stephany Cox.

Bauträger Tecklenburg hat einen engen Zeitplan für sein Projekt in St. Hubert gestrickt. Gebaut wird schon an einem Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage, das über 20 barrierefreie Eigentumswohnungen verfügen wird, 14 davon sind bereits verkauft. Im Mai 2021 sollen hier die Umzugswagen vorfahren. Nach Angaben von Stephany Cox gab es bei diesem speziellen Bauprojekt aufgrund des hohen Grundwasserspiegels einige technische Hürden zu meistern, was aber gelungen sei.

Im fünften Bauabschnitt wird derzeit an acht Doppelhaushälften gebaut, die im Dezember dieses Jahres an die Käufer übergeben werden sollen. Schließlich plant Tecklenburg in einem sechsten Abschnitt den Bau weiterer zehn Doppelhaushälften. In allen Bauabschnitten sei man im Zeitplan, betont die Unternehmenssprecherin.

Auch die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft des Kreises Viersen (GWG) engagiert sich in dem Baugebiet, In Mehrfamilienhäusern sollen öffentlich geförderte und dadurch preiswerte Mietwohnungen entstehen. Das hatte die Kempener Kommunalpolitik immer wieder besonders gefordert. Die Stadt steht mit der GWG in der Sache in Verbindung.

Eine Besonderheit liefern für dieses Baugebiet die Stadtwerke Kempen. Wie mehrfach berichtet, hat das städtische Versorgungsunternehmen gemeinsam mit Experten der Hochschule Düsseldorf ein Pilotprojekt aufgelegt, mit dem von einer Heizzentale, die am Rande des Baugebiets am Wirtschaftsweg „An der Mühle“ steht, Wärme für die neuen Häuser geliefert wird. In der Heizzentrale sind Warmwasserspeicher, Gaskessel, Wärmepumpen und Blockheizkraftwerk installiert.