Polizei Kempen verständigt den Staatsschutz : Vandalismus am Kuhtor

Die Polizei nahm am Sonntag die Schmierereien am Kuhtor unter die Lupe. Foto: Norbert Prümen

Kempen Das Kuhtor gehört zu den meistfotografierten Sehenswürdigkeiten in Kempen. Am Wochenende wurde der historische Turm von Vandalen heimgesucht. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Wer am Sonntag durch die Kempener Altstadt bummelte, hielt am Kuhtor – dem einzigen noch erhaltenen Stadttor – inne: Die Glasscheibe vor der Pietà, die Maria zeigt, die den Leichnam Jesu in ihren Armen hält, wurde beschmiert. „No 1 = Allah“ war auf der Scheibe zu lesen. Auch am Kuhtor selbst hatten Vandalen mit weißer Farbe Schmierereien angebracht, ebenso wie an weiteren Stellen in der Stadt.