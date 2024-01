Zeitreise Historische Bilder auf dem Grefrather Marktplatz

„Die Aufnahmen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg bis in die 50er-Jahre, die nun zu sehen sind, wurden damals oft vervielfältigt und hielten so Einzug in zahlreiche Grefrather Fotoalben, da eigene Kameras nicht so verbreitet waren wie heute“, berichtet Stefan Krewet vom Vorstand des Heimatvereins Grefrath. So kann man sich in Zeiten zurückversetzen, als mitten auf dem Markt noch geparkt wurde, als es die Markt-Drogerie und das Kino Lichtburg gab, als am Markt 2 (heute Bürgerservice am Markt) noch das Rathaus samt „Kittchen“ zu finden war.