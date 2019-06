Grefrath : Hilfsappell: Jeder Mensch ist wertvoll

Grefrath Wie Zusammenleben funktionieren kann, zeigten die Initiative „Grefrath hilft“ und das Jugendtheater mit einer ungewöhnlichen Aktion. Sie hatten unter dem Titel „Ach Mensch“ zu einem Abend der Menschlichkeit eingeladen.

Bei „Ach Mensch“ geht es um das Leben miteinander in Ruhe und Frieden, bei dem sich Menschen gegenseitig unterstützen und anderen helfen, wenn Not am Mann ist. Dass das in Grefrath funktioniert, macht Eckhard Klausmann von der Initiative „Grefrath hilft“ mit seiner Begrüßungsansprache klar. An zahlreichen Beispielen verdeutlicht er, wo „Grefrath hilft“ anderen Menschen, Personen mit Migrationshintergrund wie auch deutschen Mitbürgern, zur Seite gestanden und geholfen hat. „Als Ismael vor vier Jahren aus Somalia hierher kam, konnte er kein Wort Deutsch, aber er wollte arbeiten, am liebsten in der Natur. Wir haben ihm einen Praktikumsplatz bei einer Baumschule besorgt. Dort war man begeistert und stellte einen Ausbildungsplatz in Aussicht, wenn er Deutsch sprechen würde“, berichtet Klausmann. „Grefrath hilft“ organisierte Deutschunterricht, drei Monate später trat Ismael seine Ausbildung zum Gärtner an. Derzeit steckt er in den Abschlussprüfungen.