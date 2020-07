90. Geburtstag in Kempen : Hildegard Schieß arbeitete viele Jahre im Schwimmbad

Kempen Wenn Hildegard Schieß das Sprechzimmer ihrer Ärztin betritt, pflegt diese zu sagen: „Da kommt die Frau Schieß, da kommt die gute Laune.“ Und anscheinend ist diese Einstellung auch der Gesundheit zuträglich, denn am Donnerstag, 30. Juli, vollendet die rüstige Seniorin ihr 90. Lebensjahr.

39 Jahre lang arbeitete sie im Kempener Schwimmbad, zunächst im alten Bad an der Burgstraße, nach dessen Abriss im neu gebauten „Aqua Sol“ an der Berliner Allee. An der Kasse kam sie mit vielen Menschen zusammen. „Mich kennen auch heute noch viele aus dieser Zeit“, sagt sie. Lange war sie Mitglied in der Arbeiterwohlfahrt, erinnert sich an schöne Ausflüge und an Urlaube in Oberstdorf im Allgäu. „Herrlich ist es dort gewesen“, sagt sie.