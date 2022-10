Verkehrsverein lädt zum Weihnachtskabarett : Helmut Sanftenschneider und Volker Diefes treten in Kempen auf

Kempen Der Verkehrsverein Kempen hat zwei bekannte Kabarettisten verpflichtet: Beim Weihnachtskabarett im Konferenzloft treten Helmut Sanftenschneider und Volker Diefes auf. Für Besucher gibt es Glühwein.

Beim diesjährigen Weihnachtskabarett unter dem Motto „Oh du Fröhliche“ sind am Samstag, 26. November, zwei Künstler zu Gast in Kempen: Volker Diefes und Helmut Sanftenschneider haben sich angekündigt, um den Gästen einen fröhlichen und stimmungsvollen Abend zu bescheren. Zum siebten Mal lädt der Verkehrsverein Kempen zum Weihnachtskabarett ein – nach der Veranstaltung 2019 findet das Weihnachtskabarett erneut im Konferenzloft an der Wiesenstraße statt. Tradition hat bei diesem gemütlichen Abend auch das gemeinsame Abendessen, das unter dem Motto „Typisch Niederrhein“ serviert wird, zur Begrüßung gibt es außerdem einen Glühwein.

Das erste Weihnachtskabarett des Verkehrsvereins startete 2014 mit dem „Angriff der Weihnachtsmänner“, Harry Heib und Tobias Kessler. Seitdem waren Kai-Magnus Sting, Martin Maier-Bode, die Kölsche Weihnacht, Stefan Verhasselt und Matthias Reuter in der Vorweihnachtszeit in Kempen zu Gast. Nun haben sich Volker Diefes und Helmut Sanftenschneider angekündigt. Der gebürtige Krefelder Diefes startete 1991 seine Karriere zusammen mit Christian Ehring als Kabarett-Duo „Die Scheinheiligen“. Innerhalb von sechs Jahren gewannen die beiden viele Kabarett-Preise. Nach acht Jahren im Düsseldorfer Kom(m)ödchen startete Diefes 2006 sein erstes Soloprogramm „Hotel Mama“. Unter dem Titel „Smart ohne Phone“ ist er aktuell auf Tour: ein modernes Kabarett-Programm mit intelligentem Humor. Auch Diefes ist zum Smartphone-Junkie geworden – doch jetzt drückt er die Reset-Taste und findet Zuflucht im Theater. In der Ankündigung der Veranstalter heißt es: „Lassen Sie sich von Diefes entschleunigen und begeistern, denn man kann auch ohne Smartphone richtig Spaß haben: im Kabarett!“ Auch Helmut Sanftenschneider ist aus der Comedy- und Kabarettszene nicht wegzudenken. Bekannt als Solist, Gitarrist und Moderator in der Kult-Show „Nachtschnittchen“, präsentiert er neben neuen Nummern auch das Beste aus 15 Jahren Heiterkeit. Jeder will den schnellen Erfolg, aber der studierte Gitarrist weiß auch, dass sein Instrument ein weibliches ist und man viel Geduld haben muss, um „Sie“ zu verstehen. Durch Engagements auf Kreuzfahrtschiffen ist dem bekennenden Ruhrpottler bewusst, welche Songs sich am schnellsten in die Gehörgänge alkoholisierter Passagiere einnisten. Spaß ist garantiert, wenn Sanftenschneider an den Saiten zupft.