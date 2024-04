Engagiert in der Gemeinde Helmut Berscheid aus Grefrath feiert 90. Geburtstag

Der in Erkrath geborene Helmut Berscheid wird am Freitag, 12. April, 90 Jahre alt. Aufgewachsen ist er mit vier Geschwistern in Erkrath und Düsseldorf, ist aber dann ein echter Grefrather geworden. Seine Ausbildung machte er bei der Deutschen Bundespost – als Postjungbote. Nach zwölf Jahren schied er dort als Postschaffner aus. Er wechselte den Arbeitgeber und arbeitete fortan beim Diakonischen Werk der evangelischen Kirche, zunächst in Düsseldorf, dann in Grefrath. Von Düsseldorf aus reiste Berscheid als Filmvorführer durch das ganze Gebiet der Rheinischen Kirche, von Emmerich bis nach Saarbrücken, um in den evangelischen Gemeinden die interessantesten Filmstreifen zu präsentieren.