Treffen der Kreisjägerschaft in Oedt : Schweinepest stellt Jäger vor riesige Herausforderung

Oedt Helge Völker ist der neue Geschäftsführer der Kreisjägerschaft Viersen. Er löst Hermann-Josef Steger ab, der nach 31 Jahren im Amt aufhörte.

Beim Blick in die große Albert-Mooren-Halle in Oedt konnte der Vorsitzende der Kreisjägerschaft Viersen, Heiner Prießen, ein kurzes Erschrecken nicht unterdrücken. Nur etwa 40 Mitglieder waren zur Mitgliederversammlung gekommen, etwa ein Drittel der sonst üblichen Zahl.

Mit Jagdhornklängen wurde zu Beginn der Veranstaltung der 26 Verstorbenen gedacht. Von den zahlreichen zu Ehrenden waren nur zwei anwesend: Franz-Dieter Bürgers aus Tönisvorst erhielt die Verdienstnadel des Landesjagdverbandes NRW in Gold, Georg Heyes aus Willich diejenige in Bronze. Das Thema Corona betrifft viele Belange auch in der Kreisjägerschaft Viersen. Dies wurde in den Geschäftsberichten deutlich. Ehrengast war Kreisdirektor Ingo Schabrich. „Kreis und Kreisjägerschaft bilden eine gute Gemeinschaft“, sagte er. Er verwies auf die heranrückende Afrikanische Schweinepest: „Das wird eine riesige Herausforderung.“ Der Obmann für die Jagdhunde, Jörg Wöhrmann, berichtete, dass in Brandenburg bereits Hundestaffeln im Einsatz seien, um die Kadaver der von der Schweinepest infizierten Wildschweine aufzuspüren. Bei Bedarf werde man sich dieser Aufgabe auch im Kreis Viersen nicht verschließen, kündigte Wöhrmann an.