31. August in Grefrath Noch Helfer für Schwingbodenfestival gesucht

Die Helfer werden am 31. August also jeweils für ein paar Stunden gebraucht, im Zeitraum von 15 Uhr bis Mitternacht. In der zweiten Augustwoche möchten die Organisatoren den Einsatzplan erstellen und dem Helferteam zukommen lassen. Wer die Initiative unterstützen möchte, meldet sich am besten bei Susanne Freiheit, E-Mail susanne@freiheit5.de, Telefon 0176 80006474, oder Manfred Lommetz, E-Mailmlommetz@web.de, Telefon 0160 98273081.