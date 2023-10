Heiraten in Grefrath Ja-Wort in Burgen, Villa oder Ratssaal

Ein Trauzimmer in einem Rathaus – das steht in der Gemeinde Grefrath derzeit nicht zur Verfügung. Das Gebäude am Rathausplatz wird abgerissen, um Platz für den Neubau zu schaffen. Und im Übergangsgebäude an der Mülhausener Straße ist schlichtweg kein Platz für ein Trauzimmer. Dennoch kann in Grefrath geheiratet werden. Derzeit werden vier Räumlichkeiten angeboten.