Stadt Kempen: Heinz Börsch führt weiterhin den TK Rot-Weiss Kempen

Stadt Kempen Eine positive Bilanz für das vergangene Jahr 2017 hat der Vorsitzende des Tennisklubs Rot-Weiss Kempen jetzt bei der Mitgliederversammlung im Vereinsheim auf der Anlage An Peschbenden gezogen. 568 Mitglieder - 427 aktive, davon 157 Kinder und Jugendliche - zählt der Verein aktuell.

Heinz Börsch ging in seinem Jahresbericht unter anderem auf die baulichen Aktivitäten auf der Clubanlage ein. So wurde die Stromzufuhr zum Clubhaus komplett erneuert, es wurden zwei neue Kleinfeldplätze für die Kinder und eine Ballwand gebaut. Auch die Flutlichtanlage wurde saniert. Außerdem wurde - wie mehrfach berichtet - ein neuer Pachtvertrag mit dem Eigentümer der Tennishalle am Sporthotel geschlossen, so dass das Wintertraining für die Jugend bis Ende März 2020 gesichert ist. Mit der Stadt Kempen wurde ein neuer Pachtvertrag für die Tennisanlage bei Erweiterung des Grundstücks um rund 1200 Quadratmeter geschlossen. Der Vertrag läuft bis Ende 2050.