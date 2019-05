KEMPEN : Marktandacht im Gedenken an Heiner Schmitz

Heiner Schmitz ist im Alter von 63 Jahre gestorben. Foto: Andreas Schmitter

KEMPEN Vor allem in Kamperlings trauen die Menschen um den Geistlichen, der dort in den 1990er-Jahren viel bewegt hat.

Von Silvia Ruf-Stanley

Die Nachricht vom Tod von Heiner Schmitz bewegt auch in Kempen viele Christen. Nach kurzer schwerer Erkrankung ist der frühere Pfarrer von St. Josef in Kamperlings im Alter von 63 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit allzu früh gestorben. Domkapitular Schmitz war zuletzt Regionalvikar der Region Krefeld.

Vor allem viele Kamperlingser trauern um Schmitz. Denn er war aufgrund seines freundlichen, stets jedem Menschen zugewandten Wesens sehr beliebt in der katholischen Pfarrgemeinde St. Josef, in der er von 1990 bis 1998 gewirkt hat. Im Altarraum von St. Josef am Eibenweg brennt derzeit eine Kerze zum Gedenken an den Verstorbenen. Das Marktgebet am heutigen Freitag, 10. Mai, um 11 Uhr in der Kempener Propsteikirche St. Marien wird Schmitz gewidmet.

Heiner Schmitz wurde am 30. März 1956 in Aachen geboren und 1984 von Bischof Klaus Hemmerle in Aachen zum Priester geweiht. Am 1. Oktober 1987 wurde er Kaplan in der damaligen Vikarie St. Josef in Kamperlings. Von Anfang an galt sein besonderes Augenmerk den Kindern und Jugendlichen sowie den vielen jungen Familien in dem damals größer werdenden Wohnviertel. Rege begleitete er auch den Neubau der Kirche und deren Ausgestaltung.

1990 übernahm er die Pfarrstelle von Manfred van Holtum, der nach Aachen zum Dienst in der Diözesanverwaltung wechselte. Schmitz blieb, bis er selbst am 2. November 1998 nach Aachen ging, um dort die Leitung der Hauptabteilung Gemeindearbeit zu übernehmen. Von März 2002 bis März 2017 war er Leiter der Hauptabteilung Pastoralpersonal, seit 2003 auch stellvertretender Generalvikar. Im April 2004 wurde er zum Residierenden Domkapitular im Kapitel der Kathedralkirche Aachen ernannt. Im September 2018 ernannte Bischof Helmut Dieser ihn zum Regionalvikar der Region Krefeld.