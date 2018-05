Stadt Kempen : Heimatverein öffnet die Tönisberger Windmühle

Stadt Kempen Zum Tag des offenen Mühle richtet der Heimatverein Tönisberg am kommenden Pfingstmontag, 21. Mai, zum nunmehr 20. Mal das Mühlenfest aus. So bietet sich für Besucher wieder einmal die Möglichkeit, die Tönisberger Kastenbockwindmühle in der Zeit von 11 bis 17 Uhr mit einer Führung zu besichtigen und die herrliche Aussicht zu genießen. Der Heimatverein Tönisberg gibt interessierten Besuchern aus Tönisberg selber und dem Umland entsprechende Erläuterungen und Geschichten aus der Vergangenheit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ebenso stellt der Heimatverein seine 20. Ausgabe der "Tönisberger Heimatblätter" vor. Im Heft 2017 wurden von verschiedenen Autoren wieder eine Reihe von interessanten Themen behandelt. Die neue Ausgabe unter der bewährten Redaktion von Aloys Schlütter ist wieder ein Heft voller Tönisberger Geschichten und Anekdötchen aus alten Tagen geworden. Mitglieder erhalten die Tönisberger Heimatblätter im Pavillon kostenfrei. Für sechs Euro können Nichtmitglieder das Heft kaufen. Am Stand des Heimatvereins gibt es auch noch ältere Hefte sowie Postkarten und Briefumschläge mit Tönisberger Motiven. Ebenso können die neuen Tassen mit dem Mühlenmotiv erworben werden. Der Verein plant außerdem wieder einen Wettbewerb. Der Heimatverein freut sich bei dieser Gelegenheit auch über neue Mitglieder.

Zur Stärkung der Mühlenbesucher gibt es das traditionelle Mühlenbrot, belegt mit Schmalz und Norderneyer Schinken sowie Würstchen. Dazu werden Kaffee oder andere Getränke gereicht, am Nachmittag gibt es leckeren Kuchen.

(rei)