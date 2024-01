Heimatverein Grefrath Ortsrundgang brachte viele Neuerungen zutage

Auch auf dem alten Nato-Gelände in Vinkrath tut sich etwas. Zurzeit werden zwischen der Gemeinde und dem Flächeneigentümer Gespräche geführt, die eine Nutzung des großen Areals möglich machen sollen. In erster Linie ist an eine Nutzung für Wohnbebauung gedacht. Aber diese Pläne stehen noch ganz am Anfang, erfuhren die Teilnehmer an dem Rundgang.