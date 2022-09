Wahrung hostorischer Objekte : Heiligenhäuschen in Klixdorf ist jetzt ein Denkmal

Kempen Den Antrag hatte der Heimatverein in Schmalbroich gestellt. Susanne Alke kümmert sich um das Häuschen. Die Kempener Denkmalliste umfasst insgesamt 276 Objekte.

Das kleine Heiligenhäuschen an der Weggabelung Schmabersweg/Morschesweg in Kempen-Schmalbroich ist nun ein offizielles Denkmal der Stadt Kempen. Vor einigen Tagen brachte Achim Evertz, Vorsitzender des Heimatvereins Schmalbroichs, die Denkmalplakette an dem aus Feldbrandziegeln gemauerten Bauwerk im ländlichen Westen Kempens an. Es steht an der bislang noch freien Position 21 in der Denkmalliste der Stadt Kempen, die insgesamt 276 Objekte umfasst. Für Denkmalpflegerin Gudrun Holzmann ist es seit ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren das erste neue Objekt, das sie in die Denkmalliste eintragen lässt. Zuletzt wurde vor sieben Jahren die Zeche in Tönisberg dort aufgenommen.