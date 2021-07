Kultur in Kempen : Heiligenfiguren kehren an ihren Platz am Petertor zurück

Heiligenfiguren kehren an ihren Platz am Petertor zurück

Kempen Künstler Wijo Heinen gab den Heiligenfiguren aus dem Heiligenhäuschen am Kempener Petertor ihren Glanz zurück. Jetzt stehen die Figuren wieder an ihrem angestammten Platz.

Am Mittwoch kamen die Heiligenfiguren, eine Mondsichelmadonna flankiert von zwei betenden Engeln, wieder an ihren angestammten Ort, in das Heiligenhäuschen am Petertor zurück. Mehr als ein Jahr hat es gedauert. Zunächst musste das Häuschen saniert werden, eine neue Belüftung geschaffen werden, denn die schlechten klimatischen Bedingungen, überheiß im Sommer, kalt im Winter und feucht bei Regen, hatten dazu geführt, dass die Farbfassung der Figuren abgeplatzt waren.