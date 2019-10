Heimisches Unternehmen : Mehr Wachstum am neuen Standort

Kempen Das Unternehmen Hefe van Haag setzt auf regionale Produkte. Das Familienunternehmen ist längst zu einem Fachgroßhandel geworden. Geliefert werden Rohstoffe für Bäckereien, Konditoreien und Eishersteller.

Hefe van Haag ist ein klassisches Familienunternehmen mit einer langen Tradition. Mit Hefe fing im Jahr 1710 alles an, und dabei blieb es zunächst auch. Bis in die 50er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts lieferte das Unternehmen Frischhefe für Bäckereien. Seitdem hat sich van Haag zu einem Fachgroßhandel entwickelt, der sämtliche Rohstoffe für Bäckereien, Konditoreien und Eishersteller liefert. Im Angebot sind rund 12.000 Artikel – von Aprikosenmarmelade bis zur Zimtstange, frisch, getrocknet, in Dosen oder tiefgekühlt.

14 Millionen Euro hat Hefe van Haag in den Neubau an der Erkeshütte in Kempen gesteckt. Die Bauzeit betrug 18 Monate, der Umzug war in nur drei Tagen erledigt. Der Umzug war notwendig, weil es am alten Standort in St. Tönis keine Möglichkeiten zur Erweiterung gab. Beim Umbau profitierten viele Firmen aus der Region: „Wir haben uns bemüht, die Aufträge möglichst an Handwerksbetriebe aus der Nachbarschaft zu vergeben“, sagt Klaus van Haag.