Interview mit Meike Finkenrath : Hohes Hautkrebsrisiko in den Wintermonaten

Der Lese-Talk „Hautnah“ anlässlich des Bundesweiten Vorlesetags findet am Freitag, 18. November, ab 18 Uhr im Gymnasium Thomaeum, Am Gymnasium 4, in Kempen statt. Grundlage ist das Buch „Hautnah“ der Hautärztin Yael Adler. Tickets à 12 Euro gibt es im Thomaeum, am Hospital-Empfang sowie in der Thomas-Buchhandlung. Der Erlös wird gespendet an die Artemed Stiftung.