Segen für alle Haushalte Dringend Sternsinger für Grefrath gesucht

Im Terminkalender der Grefrather Kirchengemeinde St. Benedikt ist der Termin deutlich notiert. Am Samstag, 6. Januar, findet in den vier Pfarrgemeinden die diesjährige Sternsinger-Aktion statt. Sie steht unter dem Motto: „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit!“ An diesem Samstag ziehen die Sternsinger durch die vier Ortsteile und bringen den Segen für das kommende Jahr in die Haushalte. Doch ob alle Haushalte in Grefrath besucht werden können, steht nicht hundertprozentig fest. Noch fehlt es an der ausreichenden Anzahl von Sängerinnen und Sängern. „Wenn nicht genug Kinder und Erwachsene sich bereit erklären, die Aktion zu unterstützen, werden die Kinder es nicht schaffen, allen Haushalten den Segen zu bringen“, so lautete die Botschaft im Dezember-Pfarrbrief der Kirchengemeinde.