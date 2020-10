Am Buttermarkt in Kempen : Haus wird kernsaniert

Haus am Buttermarkt in Kempen wird kernsaniert Foto: Marc Schütz

Kempen Am Buttermarkt in Kempen tut sich was. Nachdem das Haus mit der Nummer 10 im vergangenen Jahr abgerissen wurde und der Neubau inzwischen in die Höhe wächst, haben auch zwei Häuser weiter die Arbeiten begonnen.

Das Haus, das mehrere Jahre lang leer stand, wird zwar nicht abgerissen, aber kernsaniert. „Wir bauen es innen neu auf bis zum Dach“, informiert Besitzer Kai Matthiesen auf Nachfrage. Außen soll das Erscheinungsbild erhalten bleiben, aber natürlich wird es einen Neuanstrich und neue Fenster geben. Entstehen sollen eine große Wohnung und eine Gewerbefläche. Welches Gewerbe dort untergebracht wird, will Matthiesen noch nicht verraten, aber man munkelt, dass es sich um Gastronomie handeln soll. Im Sommer oder Herbst nächsten Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, hofft Matthiesen.

(msc)