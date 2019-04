Kempen : Werbering feilt an den Kempener Festen

Das Kempener Frühlingsfest am vergangenen Wochenende mit der Modenschau auf dem Buttermarkt kam bei Besuchern und Geschäftsleuten gleichermaßen gut an. Darauf will der Werbering für weitere Aktivitäten aufbauen. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Das neue Konzept fürs Frühlingsfest kam bei der Händlerschaft gut an. Auch für die anderen Stadtfeste soll es kleinere Programmänderungen geben. Neu im Angebot für die Kundschaft: 200 rote Regenschirme zum Ausleihen.

Rückblick auf das Frühlingsfest vom vergangenen Wochenende und Ausblick auf weitere Aktivitäten in diesem Jahr hielt der Kempener Werbering am Dienstagabend bei seiner Hauptversammlung im Kolpinghaus. In seiner kurzen Begrüßung freute sich der Vorsitzende Armin Horst noch einmal über die gute Resonanz beim Frühlingsfest. Es habe sich bewährt, die Straßen in der Altstadt etwas lockerer zu bebauen als bei anderen Stadtfesten. So wurden Schaufenster kaum durch Stände verdeckt. Außerdem hatten die Organisatoren – der Werbering und die Veranstaltungsagentur „X-Dreams“ – mehr Wert auf Qualität beim Angebot gelegt.

Doch nun richtet man beim Werbering den Blick nach vorn. Denn das nächste Fest wirft seine Schatten bereits voraus. Anfang Mai findet das traditionelle Altstadtfest statt. Für den Kempener Buttermarkt ist ein attraktives Bühnenprogramm geplant, das schon am Freitag, 3. Mai, abends beginnt. Wie in den vergangenen Jahren finden gleichzeitig zum Altstadtfest die Highland Games an der Kempener Burg statt. Diese bewährte Kombination soll fortgesetzt werden.

Info Aktion im Sommer: „Der verrückte Einkauf“ „Der verrückte Einkauf” nennt sich eine neue Sommeraktion des Kempener Werberings. Während der Sommerferien erhalten Kunden eine Karte, die sie sich beim Einkauf in den Geschäften sowie in der Gastronomie abstempeln lassen können. Alle mit vier Stempeln versehenen Karten können an einer Verlosung teilnehmen. Der Gewinner erhält 500 Euro – allerdings mit der Maßgabe, diese innerhalb einer Stunde in den Mitgliedsgeschäften des Kempener Werberinges auszugeben. Begleitet wird er dabei von Vertretern der Händlergemeinschaft.

Im Herbst dieses Jahres wird es wieder den beliebten Handwerkermarkt geben. Gespräche gibt es noch mit der Stadtverwaltung und den politischen Parteien, so Werberingchef Armin Horst, ob im Rahmen des Musikfestes zum Stadtjubiläum, „Klingende Altstadt“, im September ein verkaufsoffener Sonntag (15. September) genehmigt wird. Dies wurde zunächst bei der Festlegung der Verkaufssonntage auf Vorschlag der Stadtverwaltung vom Stadtrat abgelehnt. Armin Horst sagte bei der Mitgliederversammlung des Werberings, es gebe aber dazu mittlerweile positive Signale.

Für den Weihnachtsmarkt, der an allen vier Adventswochenenden im Dezember in der Kempener Altstadt stattfindet, ist eine kleine Änderung geplant. Es soll anstatt der kleinen Bühne am Martins-Denkmal wieder eine Bühne am früheren Standort am anderen Ende des Buttermarktes geben.

Armin Horst berichtete, dass es aufgrund einiger Anregungen aus der Händlerschaft Gespräche mit anderen Veranstaltungsfirmen gegeben habe. Allerdings hätten diese mit ihren Angeboten nicht mit denen der Firma „X-Dreams“ mithalten können. Abgesehen davon, dass der Werbering-Vorstand insgesamt mit der Zusammenarbeit mit „X-Dreams“ zufrieden sei, hätten sich bei der Vertragsgestaltung einige Verbesserungen ergeben. So wird die Firma den Werbering bei den Kosten für Sanitätsdienst und Absperrungen entlasten. Langfristig will sich „X-Dreams“ an der Werbung für die Feste beteiligen. Gemeinsam will man die Konzeption der Feste verbessern. Deshalb bindet sich die Händlergemeinschaft nun bis 2023 mit einem langfristigen Vertrag an die Veranstaltungsfirma. Sollte keine der beiden Seiten kündigen, verlängert sich der Vertrag dann automatisch immer um weitere fünf Jahre.

Gerade bei der Werbung will die Kempener Händlergemeinschaft aktiver werden. So stehen in den Geschäften künftig rote Schirme mit dem Logo des Werberings zur Ausleihe parat, damit die Kunden bei überraschendem Regen trocken nach Hause gelangen können. Den Schirm können sie später in einem der angeschlossenen Geschäfte wieder zurückgeben. 200 Regenschirme wurden dafür angeschafft und schon am Dienstag verteilt. Auch gibt es die Idee, Einkaufstaschen mit dem Werbering-Logo unter den Kunden zu verteilen. Gut kommt bei den Händlern ein Angebot von Industrie- und Handelskammer (IHK) und Werbering an, sich besser mit eigenem Auftritt in der digitalen Welt zu positionieren. Ein erster Workshop zu Instagram ist mit 40 Teilnehmern schon so gut wie ausgebucht. Weitere Veranstaltungen zu Themen wie Google oder Facebook könnten folgen, so Silke Zander vom Werbering-Vorstand.

Sowohl zum Weihnachtsmarkt 2018 als auch dem After-Christmas-Shopping am 6. Januar gab es Mitgliederbefragungen. Es zeigte sich – je nach Branche – eine mittlere Zufriedenheit. Die befragten Geschäftsleute bevorzugen mehrheitlich den dritten Advent als Termin für einen verkaufsoffenen Sonntag. Da häufiger bemängelt wurde, dass dem After-Christmas-Shopping bei der Premiere am 6. Januar dieses Jahres ein besonderes Rahmenprogramm fehlte, hat der Werbering-Vorstand die Kempener Highlander dazu gewinnen können, an diesem ersten verkaufsoffenen Sonntag des neuen Jahres einen Weitwurf-Wettbewerb mit ausrangierten Weihnachtsbäumen zu organisieren. Premiere dafür ist am Sonntag, 5. Januar 2020.